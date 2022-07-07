Beşiktaş'ın Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Haberler

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Beşiktaş'ın Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ın Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. İdman, iki grup halinde güç ve kuvvetlendirme çalışmasıyla noktalandı.Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael Avusturya Beşiktaş Spor Haberler

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