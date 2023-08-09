Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 233. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 89 maçta 27 galibiyet, 19 beraberlik ve 43 yenilgi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 121 maçta 53 galibiyet, 24 beraberlik ve 44 yenilgi, Kupa Galipleri Kupası'nda 20 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet, toplamda ise 232 maçta 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale çıktı. En farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda 6-0'lık skorla elde eden Beşiktaş, en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda 8-0'lık skorla yaşadı. Oktay Derelioğlu, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu olarak 14 golle zirvede yer alıyor.