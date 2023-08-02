Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında çıktığı 231 maçta 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. En farklı galibiyetini 6-0'lık skorla elde eden siyah-beyazlılar, en farklı yenilgisini ise 8-0'lik skorla aldı. Oktay Derelioğlu, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu.