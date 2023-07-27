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Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 300. golü Onur'dan geldi

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Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Onur Bulut, KF Tirana karşısında attığı golle siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 300. golünü kaydetti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana'yı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Onur, KF Tirana karşısında kaydettiği gol ile siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 300. golünü kaydetti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında KF Tirana'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılarda tecrübeli sağ bek Onur Bulut, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 300. golünü attı. Müsabakaya 11'de başlayan Onur, 83. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Onur Bulut Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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