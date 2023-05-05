Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Salih Uçan ile Kevin N'Koudou, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor maçının kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton Souza, Valentin Rosier, Onur Bulut, Romain Saiss, Necip Uysal, Berkay Vardar, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy, Alexandru Maxim, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Atiba Hutchinson, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.