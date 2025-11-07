Haberler

Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Güncelleme:
Beşiktaş, Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı. Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle bazı isimler kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Kulübünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson siyah beyazlıların Antalya kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva, Devrim Şahin, El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Mustafa Hekimoğlu, Tammy Abraham

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
