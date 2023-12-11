Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampı iptal edildi
Beşiktaş, ligin devre arasında Antalya'da yapmayı planladığı 5 günlük kampın iptal edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, kampın verim alınamayacağı düşüncesiyle iptal edildiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir." denildi.