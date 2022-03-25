Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valerien Ismael İstanbul'a geldi
AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael İstanbul'a geldi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael İstanbul'a geldi.
Fransız teknik adam, geldiği İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü görevlileri tarafından karşılandı.
Valerien Ismael, kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Bromwich'i çalıştırdı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş | #SüperLig— Haberler (@Haberler) March 22, 2022
AA / Ercan Çakar - Spor