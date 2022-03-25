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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valerien Ismael İstanbul'a geldi

AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valerien Ismael İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael İstanbul'a geldi.

Fransız teknik adam, geldiği İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü görevlileri tarafından karşılandı.

Valerien Ismael, kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Bromwich'i çalıştırdı.

AA / Ercan Çakar - Spor

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Haberler

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