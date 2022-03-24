Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. - Haberler

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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Havalimanı, Beşiktaş, Uçak, Spor, Haberler

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