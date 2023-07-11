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Beşiktaş'ın Almanya kampı hazırlık maçları belli oldu

Beşiktaş'ın Almanya kampı hazırlık maçları belli oldu

Spor Haberleri

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Almanya'da bulunan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, Augsburg, Mezökövesd Zsory ve Strasbourg ile karşılaşacak.

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Almanya'da bulunan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, müsabakaları Avusturya'da oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:

15 Temmuz Cumartesi:

16.00 Beşiktaş-Augsburg (Kufstein Arena)

18 Temmuz Salı:

19.00 Beşiktaş-Mezökövesd Zsory (MGG Arena)

21 Temmuz Cuma:

17.00 Beşiktaş-Strasbourg (MGG Arena)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Strasbourg Beşiktaş Augsburg Almanya Spor Haberler

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