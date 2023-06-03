Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ya borcu yok

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurululu'nun, Beşiktaş'a eski futbolcusu Alex Teixeira'ya, geçmiş dönem alacakları sebebiyle 407 bin Euro borcu olduğu ve 45 gün içinde ödemezse transfer yasağı getireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kulüpten alınan bilgilere göre söz konusu tutar, geçmiş aylarda Alex Teixeira'ya ödendi ve dosya kapatıldı. Beşiktaş'ın FIFA veya UEFA tarafından herhangi bir şekilde transfer yasağı alma gibi bir durumu bulunmuyor.