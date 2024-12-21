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Beşiktaş'ın Alanyaspor Karşısındaki Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Beşiktaş'ın Alanyaspor Karşısındaki Galibiyet Hasreti Devam Ediyor
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Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak, 2020-2021 sezonundan bu yana rakibiyle oynadığı ilk yarı karşılaşmalarını kazanamama serisini sürdürdü.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde 2020-2021'den bu yana sezonun ilk yarılarında rakibiyle ile oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibine karşı şansızlığını bu maçta da kıramadı. Kartal, 2020-2021'den bu yana sezonun ilk yarılarında rakibiyle ile oynadığı karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Bu süreçte Alanya ekibine karşı galip gelemeyen Beşiktaş'ın, ilk yarılarda aldığı sonuçlar şöyle:

2020-2021

Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1

2021-2022

Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 0

2022-2023

Alanyaspor: 3 - Beşiktaş: 3

2023-2024

Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 3

2024-2025

Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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