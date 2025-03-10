Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

Terör örgütü, anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı
Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Twitter'daki erişim sorunu sanıldığından daha büyük
Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama

Rana bebeğin ölümünün ardından mide bulandıran iddia

Beşiktaş'ın 9 Maçlık Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Beşiktaş'ın 9 Maçlık Yenilmezlik Serisi Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olarak 9 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Siyah-beyazlılar bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi. Bu sonuçla siyah-beyazlıların ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Kartal, geride kalan 9 müsabakada 4 beraberlik, 5 de galibiyet almıştı.

Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Gaziantep FK'yı ise mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
img

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz
img

Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş'a büyük şok
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor

Trump, Grönland'ı isterken California'dan olmak üzere
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.