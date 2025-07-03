Beşiktaş'ın 8. İngiliz futbolcusu Tammy Abraham
Beşiktaş'ın İtalyan temsilcisi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor Tammy Abraham, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 8. İngiliz oyuncu oldu.
Beşiktaş'ın İtalyan temsilcisi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor Tammy Abraham, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 8. İngiliz oyuncu oldu.
Gelecek sezon Beşiktaş formasını giyecek İngiliz futbolcunun, iki kulüp arasında imzalanan sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda kalıcı transferi devreye girecek.
Siyah-beyazlı takım, kulüp tarihinde 1959 sezonundan 2025-2026 transfer dönemine dek 55 farklı ülkeden 188 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Geçen sezonu Serie A ekiplerinden Milan'da kiralık olarak tamamlayan 27 yaşındaki golcü oyuncunun "Kara kartal"a transferiyle Beşiktaş tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 189'a çıktı.
Takımdaki ikinci İngiliz
Tammy Abraham'ın transferiyle Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki İngiliz futbolcu sayısı iki oldu.
"Kara kartal"daki ikinci sezonunu geride bırakan Alex Oxlade-Chamberlain'in ardından Abraham da siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.
Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham'ın kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor.
Tecrübeli golcü, altyapısında forma giydiği İngiliz ekibi Chelsea'yle 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaştı.
İngiliz futbolcu Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra UEFA Süper Kupa, UEFA Konferans Ligi ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları da yaşadı.
Roma, bonservisine servet ödedi
Chelsea altyapısında yetişen Tammy Abraham, kiralık olarak gittiği İngiltere Championship ekiplerinde gösterdiği performanslarla kariyer çıkışını yaptı.
Championship'te Bristol City (2016-2017) ve Aston Villa (2018-2019) formalarıyla golcü kimliğini ortaya koyan Abraham, 26'şar kez gol sevinci yaşadı.
Bir sonraki sezon Chelsea'de boy gösteren Tammy Abraham, "Maviler"deki iki sezonun ardından 2021-2022'de teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'ya 40 milyon avroyu aşkın bir bedelle transfer oldu.
Roma'daki üçüncü sezonunda yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalan İngiliz golcü, son olarak Milan'da kiralık olarak forma giydi.
Geçen sezonki performansı
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tammy Abraham, tüm kulvarlarda 44 maçta görev yaptı.
İngiliz futbolcu, söz konusu maçlarda 10 kez rakip ağları sarstı.
Abraham, geçen sezon Milan formasıyla İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.
11 kez milli formayı giydi
Yeni transfer Tammy Abraham, İngiltere Milli Takımı formasını 11 kez terletti.
Forma giydiği müsabakalarda tecrübeli santrfor, 3 kez rakip ağları havalandırdı.
İngiliz futbolcu, alt yaş kategorilerinde de 40'ı aşkın mücadelede forma giymeyi başardı.
Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları
Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|24
|Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
|Almanya
|13
|Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
|Portekiz
|11
|Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario
|Yugoslavya
|10
|Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
|Romanya
|8
|Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
|İngiltere
|8
|Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
|İspanya
|7
|Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
|Hırvatistan
|7
|Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
|Fransa
|5
|Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
|Norveç
|5
|Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
|Nijerya
|5
|Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Bright Osayi-Samuel
|Bosna Hersek
|4
|Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
|Gana
|4
|Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
|Kamerun
|4
|Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
|Arjantin
|4
|Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
|İtalya
|4
|Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
|Çekya
|4
|Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
|Hollanda
|3
|Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
|Kolombiya
|3
|Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|3
|Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
|Polonya
|3
|Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
|Senegal
|3
|Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
|Şili
|3
|Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
|İsveç
|2
|Mattias Asper, Alexander Milosevic
|Sırbistan
|2
|Dusko Tosic, Adem Ljajic
|ABD
|2
|Jermaine Jones, Tyler Boyd
|Bulgaristan
|2
|Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
|Fas
|2
|Jamal Sellami, Romain Saiss
|Finlandiya
|2
|Tommy Lindholm, Atik İsmail
|İskoçya
|2
|Ian Wilson, Allan McGregor
|Kanada
|2
|Atiba Hutchinson, Cyle Larin
|Macaristan
|2
|Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
|Mısır
|2
|Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
|Peru
|2
|Francesco Manassero, Guillermo del Solar
|Slovakya
|2
|Miroslav Karhan, Filip Holosko
|Fildişi Sahilleri
|2
|Eric Bailly, Badra Cisse
|Arnavutluk
|1
|Ernest Muçi
|Belçika
|1
|Michy Batshuayi
|Cezayir
|1
|Rachid Ghezzal
|Danimarka
|1
|Peter Kjaer
|Ekvador
|1
|Keny Arroyo
|Ermenistan
|1
|Aras Özbiliz
|Gambiya
|1
|Omar Colley
|Gine
|1
|Souleymane Youla
|Güney Afrika
|1
|Fani Madida
|İzlanda
|1
|Eyjolfur Sverrisson
|Japonya
|1
|Shinji Kagawa
|Kazakistan
|1
|Bahtiyar Zaynutdinov
|Kosova
|1
|Milot Rashica
|Libya
|1
|Moatasem Al-Musrati
|Mali
|1
|Abdoulay Diaby
|Rusya
|1
|Dmitriy Khlestov
|Tunus
|1
|Zoubaier Baya
|Ukrayna
|1
|Denis Boyko
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Bebe
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.