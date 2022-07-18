Beşiktaş'ın 6'ncı transferi Emrecan Uzunhan oldu - Haberler

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Beşiktaş'ın 6'ncı transferi Emrecan Uzunhan oldu

Demirören Haber Ajansı - Ali Danaş - Spor
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Beşiktaş'ın 6'ncı transferi Emrecan Uzunhan oldu

Beşiktaş, İstanbulspor'un savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş, İstanbulspor'un savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bu sezonki 6'ncı transferini tamamladı. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 2 haftadır uğraştığı Emrecan Uzunhan transferi için İstanbulspor'la anlaştı ve genç oyuncuyu renklerine bağladı. Sol stoper oynayan Emrecan sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'a resmi imzayı atacak ve siyah beyazlıların 20 Temmuz'da başlayacak olan İspanya kampına katılacak. Emrecan'ın Beşiktaş'a 5 yıllık imza atması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

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