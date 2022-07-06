Beşiktaş'ın 5'inci transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor - Haberler

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Beşiktaş'ın 5'inci transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor

Demirören Haber Ajansı - Ali Danaş - Spor
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Beşiktaş'ın 5'inci transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5'inci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş ; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5'inci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor. Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.


Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

Gedson Fernandes Romain Saiss İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

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