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Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcu 6.78 milyar TL

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Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Beşiktaş'ta Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğunu açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Akatlar Spor Kompleksi Beşiktaş Finans Spor Güncel Haberler

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