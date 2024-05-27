Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak ve 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın 10-20 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacağı aktarıldı.
Hazırlık maçlarıyla ilgili programın ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi.