Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın 10-20 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacağı aktarıldı.

Hazırlık maçlarıyla ilgili programın ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi.