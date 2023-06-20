Beşiktaş'ın 2023-2024 Sezonu Formaları Tanıtıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının 1399 liradan satışa sunulduğu belirtildi. Futbolcular Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Salih Uçan, Mert Günok, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş, önümüzdeki sezonun formalarını giyerek tanıtımda yer alan isimler oldu. Gümüş detayların yer aldığı beyaz, kartal detayların olduğu siyah ve alternatif olarak kırmızı olmak üzere 3 farklı yeni sezon forması çıkaran siyah-beyazlılar, beyaz formayı iç saha maçlarında, siyah formayı da deplasman maçlarında giyeceğini duyurdu. Kırmızı forma ise rakiplerin takımların forma renkleri doğrultusunda alternatif olarak giyilecek.