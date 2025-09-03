Haberler

Beşiktaş'ın 193. yabancı futbolcusu Vaclav Cerny

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Alman ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, siyah-beyazlı takımın tarihindeki 193. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş'ın Alman ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, siyah-beyazlı takımın tarihindeki 193. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 192 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, 27 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin 5. Çek futbolcusu olarak dikkati çekti.

Beşiktaş tarihindeki 5. Çek futbolcu

Vaclav Cerny, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 5. Çek futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve David Jurasek siyah-beyazlı formayı giydi.

Cerny, Beşiktaş formasını giyecek 5. Çek futbolcu olacak.

Takımdaki ikinci Çek oyuncu

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki ikinci Çek oyuncu oldu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Cerny, David Jurasek'in ardından takımın ikinci Çek futbolcusu olarak dikkati çekiyor.

Kariyeri

Çekya takımlarından Pribram altyapısında yer alan Vaclav Cerny, 2014 yılında 16 yaşındayken Hollanda'nın ve Avrupa'nın önde gelen ekollerinden Ajax'a transfer oldu.

Ağustos 2015'te Ajax formasıyla tanışan 27 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Utrecht'e transfer olana dek altyapıda çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

Utrecht'ten bir yıl sonra Twente'ye kiralanan Çek futbolcu, burada gösterdiği performansla Wolfsburg'un dikkatini çekti. Twente'de 78 maçta 22 gol kaydeden Cerny'nin 8 milyon avro karşılığında Alman temsilcisine transferi gerçekleşti.

Almanya günlerinde 28 maçta 6 gol atan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon takımdan ayrılırken, asıl çıkışını yapacağı İskoçya ekibi Rangers'a kiralık olarak katıldı.

Rangers'ta 52 karşılaşmada 18 kez rakip ağları havalandıran Cerny, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile oynanan maçlarda dikkatleri üzerine çekti. İlk maçta 2 gol atan Vaclav Cerny, performansıyla takımının turu geçmesine katkı sağladı.

Sezonun sona ermesiyle birçok kulüple adı anılan Çek futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş formasını sırtına geçirirken, siyah-beyazlı kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajax ile 'duble' yaptı

Vaclav Cerny, Ajax'ta forma giydiği 2018-2019 sezonunu çifte kupayla tamamladı.

Çek oyuncu, hem Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) hem de Hollanda Kupası'nda mutlu sona ulaşırken profesyonel anlamda ilk kupalarını Ajax ile kazandı.

Milli takım kariyeri

Vaclav Cerny, ilk milli maçına 11 Kasım 2020'de Almanya karşısında çıktı.

Teknik direktör Jaroslav Silhavy yönetimindeki Çekya Milli Takımı'nda, Almanya'ya karşı ilk kez milli formayı giyen Cerny, mücadelede 45 dakika görev yaptı.

Milli takım kariyerinde 26 maça çıkan Cerny, 7 kez rakip ağları havalandırdı.

Cerny, Kasım 2022'de Türkiye ile oynanan ve 2-1 kaybettikleri hazırlık maçında takımının beraberlik golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın 9. transferi

Çek oyuncu Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın bu sezonki 9. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya13Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz12Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa5Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya3Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri2Eric Bailly, Badra Cisse
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk1Ernest Muçi
Belçika1Michy Batshuayi
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Çin'den ABD'ye gözdağı! Fotoğraf Trump'ı hayli rahatsız etti

Yok böyle gözdağı! Törendeki fotoğraf Trump'ın uykularını kaçırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.