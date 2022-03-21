Beşiktaş'ın 119'uncu kuruluş yılı Aydın'da kutlandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş kulübünün kuruluşunun 119. yılı nedeniyle etkinlik düzenledi.

Dernek Başkanı Taşkın Cerit, kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni projelere ağırlık vereceklerini söyledi. Cerit, derneğin üyelerle güçlü olduğunu belirterek destek istedi.

Aydın Kartalları Spor Kulübü Başkanı Kadir Kavruk ise çocukları spora yönelterek, iyi birey olarak yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Etkinlikte sanatçı Gamze Dursun, sahne aldı.

Programa Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da katıldı.