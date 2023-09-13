Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-78 yenerek galip geldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-78 yendi.
BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamlayan konuk ekip, soyunma odasına da 46-41 üstün girdi.
Final periyoduna 66-65 İlkem Yapı Tarsusspor önde girse de son çeyrekte üstünlüğü ele alan Beşiktaş, parkeden 88-78 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor