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Beşiktaş ile Tiran Arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Müsabakası

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arnavutluk ekibi Tiran arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları belli oldu. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan maçta hakemler Almanya'dan Daniel Schlager, Sven Waschitzki ve Arno Blos olacak. Beşiktaş'ın kadrosunda Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka ve Aboubakar yer alacak. Tiran takımının ise Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja, Latifi ve Abazaj gibi oyuncuları sahada olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arnavutluk ekibi Tiran arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Beşiktaş

Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Arno Blos (Almanya)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Tiran: Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja, Latifi, Abazaj

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Almanya Tiran Spor Güncel Haberler

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