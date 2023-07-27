Beşiktaş ile Tiran Arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Müsabakası

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arnavutluk ekibi Tiran arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları belli oldu. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan maçta hakemler Almanya'dan Daniel Schlager, Sven Waschitzki ve Arno Blos olacak. Beşiktaş'ın kadrosunda Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka ve Aboubakar yer alacak. Tiran takımının ise Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja, Latifi ve Abazaj gibi oyuncuları sahada olacak.