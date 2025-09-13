Haberler

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir'in İlk Yarıda Gol Sevinci Olmadı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta her iki takım da gol atma fırsatlarını değerlendiremedi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Alper Akarsu, Serkan Çimen, Candaş Elbil

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Kemen, Yusuf Sarı, Crespo, Brnic, Shomurodov

Sarı kartlar: Dk. 14 Uduokhai, Dk. 35 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 38 Ba (RAMS Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Beşiktaş-RAMS Başakşehir mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

21. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham, uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.

24. dakikada RAMS Başakşehir kontratağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında tola buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
