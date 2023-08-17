Beşiktaş ile Neftçi arasında oynanacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ile Azerbaycan temsilcisi Neftçi arasında oynanacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Beşiktaş Park, Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya), Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş, Onana, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Rebic, Muleka, Neftçi: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief, Jaber, Makhmudov, Ozobic, Shinyashiki, Lebon, Olanare