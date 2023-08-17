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Beşiktaş ile Neftçi arasında oynanacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ile Azerbaycan temsilcisi Neftçi arasında oynanacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Beşiktaş Park, Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya), Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş, Onana, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Rebic, Muleka, Neftçi: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief, Jaber, Makhmudov, Ozobic, Shinyashiki, Lebon, Olanare

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ile Azerbaycan temsilcisi Neftçi arasında oynanacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş, Onana, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Rebic, Muleka

Neftçi: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief, Jaber, Makhmudov, Ozobic, Shinyashiki, Lebon, Olanare

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Azerbaycan Avusturya Beşiktaş Spor Haberler

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