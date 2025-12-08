Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 87 Djalo), Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 23 Rashica), Cerny, Jota Silva (Dk. 46 Abraham), Toure

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 78 Semih Güler), Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Ogün Özçiçek, Camara (Dk. 82 Ndiaye), Rodrigues, Maxim (Dk. 78 Yusuf Kabadayı), Kozlowski, Bayo

Goller: Dk. 7 ve 66 Bayo ( Gaziantep Fk ), Dk. 35 Toure, Dk. 70 Abraham ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 30 Maxim, Dk. 51 Camara, Dk. 68 Arda Kızıldağ, Dk. 80 Yusuf Kabadayı, Dk. 90+5 Ndiaye ( Gaziantep Fk ), Dk. 31 Orkun Kökçü, Dk. 75 Gökhan Sazdağı, Dk. 80 Emirhan Topçu, Dk. 85 Abraham ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş- Gaziantep Fk karşılaşması, 2-2 berabere bitti.

46. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Ceza yayından Cerny'nin yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Dönen topu sağ çaprazdan Rashica, altıpas içine çevirdi ancak meşin yuvarlak paralel şekilde arka direğe açıldı. Arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Toure'nin şutunda savunma topun ağlarla buluşmasını engelledi.

50. dakikada savunma arkasına sarkan Toure'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer Görgen, açıyı daraltarak topu kontrol etti.

66. dakikada Gaziantep FK bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Camara'nın pasıyla ceza sahasında Emirhan Topçu'dan vücut çalımıyla sıyrılan Bayo, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşla topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı. Sağdan Cerny'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Abraham, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

74. dakikada uzak mesafeden Ndidi'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Paulista'nın şutunda kaleci Zafer Görgen'in son anda dokunduğu top kornere çıktı.

90+2. dakikada Cerny'nin sağ kanattan son çizgiye indikten sonra ön direğe ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.