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Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide hava sıcaklığı 9 derece olacak

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Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçında, maç saatinde hava sıcaklığının 9 derece olması bekleniyor.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 9 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını parçalı bulutlu bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Dolmabahçe'de hava sıcaklığının 9 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 94 olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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