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Beşiktaş ile Fenerbahçe Arasında Oynanacak Derbinin Hakem ve Takım Kadroları Belli Oldu

9 Aralık 2023 18:03 Son Güncelleme: 18:04 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve hakemler Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Beşiktaş'ın kadrosunda Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Bailly, Umut Meraş, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rebic, Muleka ve Cenk Tosun yer alırken, Fenerbahçe'nin kadrosunda ise Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Syzmanski, Tadic ve Dzeko bulunuyor.