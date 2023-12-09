Beşiktaş ile Fenerbahçe Arasında Oynanacak Derbinin Hakem ve Takım Kadroları Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve hakemler Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Beşiktaş'ın kadrosunda Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Bailly, Umut Meraş, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rebic, Muleka ve Cenk Tosun yer alırken, Fenerbahçe'nin kadrosunda ise Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Syzmanski, Tadic ve Dzeko bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Bailly, Umut Meraş, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk Tosun
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Syzmanski, Tadic, Dzeko