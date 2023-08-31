Beşiktaş ile Dinamo Kiev İlk Yarıyı Berabere Tamamladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ile Dinamo Kiev, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar
Dinamo Kiev : Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat
Sarı kartlar: Dk. 30 Shaparenko, Dk. 39 Sydorchuk ( Dinamo Kiev ), Dk. 33 Onur Bulut, Dk. 34 Colley (Beşiktaş)
Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ile Dinamo Kiev, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier'in kale sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Bushchan bu pozisyonda gole izin vermedi.
18. dakikada Hadziahmetovic, Rosier'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Colley'in kafa vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, Onur Bulut'a çarparak oyun alanına geri döndü.
19. dakikada Gedson'un pasında sol kanatta topla buluşan Muleka, Aboubakar'a pasını aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu yeniden alan Muleka, ceza yayı üzerinden yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direkten döndü.
23. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Karavaev, ceza sahası önündeki Vanat'a pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
27. dakikada sağdan kullanılan serbest atışta ceza yayı üzerinde yükselen Vanat kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya hareketlenen Popov'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.