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Beşiktaş ile Başakşehir Maçında VAR Hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görevlendirildi.

Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. VAR'da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da Bersan Duran görev alacak.

Günün ilk karşılaşması olan Konyaspor - Göztepe maçının VAR'ı Markus Schmidt olacak. Bodrum FK - Antalyaspor mücadelesinin VAR koltuğunda ise Ferenc Karako oturacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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