Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 59. Randevuda Buluşuyor

Güncelleme:
Beşiktaş ve Antalyaspor, Süper Lig'deki 59. karşılaşmalarına çıkıyor. Beşiktaş, tarihsel olarak Antalya'daki maçlarda üstün bir performans sergiliyor. İki takım arasında oynanan önceki 58 maçta Beşiktaş 36 galibiyet elde etti.

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 59. kez kozlarını paylaşacak.

İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı sonuçla kazandı.

Süper Lig'de oynanan 58 maçın 36'sında Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 121 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 56 gol kaydetti.

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda üstün

Siyah-beyazlı ekip, Antalya'daki karşılaşmalarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, Antalya'daki 29 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez yenildi.

İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 66 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gol gördü.

Geçen sezon Antalya'da oynanan müsabakada takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Antalya'daki maçlarda taraftarlar gole doydu

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Antalya'da oynanan bazı maçlar bol gollü geçti.

Ligde iki takım arasında Antalya'da oynanan ve skor anlamında öne çıkan maçlar şöyle:

SezonTakımlarSonuç
1996-1997Antalyaspor-Beşiktaş3-2
1997-1998Antalyaspor-Beşiktaş3-3
1999-2000Antalyaspor-Beşiktaş2-2
2001-2002Antalyaspor-Beşiktaş1-4
2006-2007Antalyaspor-Beşiktaş4-4
2008-2009Antalyaspor-Beşiktaş2-3
2012-2013Antalyaspor-Beşiktaş3-5
2015-2016Antalyaspor-Beşiktaş1-5
2018-2019Antalyaspor-Beşiktaş2-6
2021-2022Antalyaspor-Beşiktaş2-3
2022-2023Antalyaspor-Beşiktaş1-3
2023-2024Antalyaspor-Beşiktaş3-2

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
