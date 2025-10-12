Haberler

Beşiktaş, İlbank'ı 3-1 Mağlup Etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı İlbank'ı 3-1'lik skorla geçerek sezona galibiyetle başladı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Beşiktaş: Buket Gülübay, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Ceren Karagöl)

İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıcı, Merve Tanyel, Kocic, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör)

Setler: 21-25, 25-12, 25-20, 25-19

Süre: 121 dakika (31, 27, 34, 29)

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
