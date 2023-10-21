Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: Şanssızlıklar hep bizi buluyor

Galatasaray yenilgisi sonrası konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Şanssız bir penaltı oldu. Kırmızı kart da şanssızdı. Nedense de artık bütün şanssızlıklar gelip Beşiktaş'ı buluyor. Bu şanssızlıklar da hep belli açıklamalardan sonra oluyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların ikinci başkanı Engin Baltacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Biz bir operasyonun hakeminin sahada olduğunu gördük"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Baltacı, "Gönlümüzün istediği gibi bir maç olmadı. Olabilirdi ama olmadı. Ama öncelikle teşekkür borcum var. Futbolcularımıza bu akşam bu arada kendi statlarındaymış gibi bir ambiyans oluşturan Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bir teşekkürümüz de futbolcularımıza. 10 kişi parlak bir sonuç gerçekleştirebilirdik. Şanssız bir penaltı oldu. Kırmızı kart da şanssızdı. Nedense de artık bütün şanssızlıklar gelip Beşiktaş'ı buluyor. Bu şanssızlıklar da hep belli açıklamalardan sonra oluyor. Hafta içinde bir Ali Şansalan operasyonu oldu. Sonuca ulaştığını da herkes görüyor. Ben bu konuda ne ifade etsem yine Beşiktaş Kulübü, PFDK'lık olacak. Soru alsam bana hakem soracaksınız, ben de; sahada hakem mi vardı, diyeceğim. Biz bir operasyonun hakeminin sahada olduğunu gördük. Bütün hafta içinde Ali Şansalan'ın bu maçın hakemi olduğu ama Galatasaray tarafının açıklamalarıyla değiştirildiğini sizler yazdınız, çizdiniz. Ben ne diyebilirim bu konuda? Pozisyon yorumlarına hiçbir zaman girmedim, onun gereği de yok şu anda. Biz bir açıklama yaptık mı maçtan önce? Rakip takımın yöneticisinin yaptığı açıklamadan sonra söylediğimizin dışında biz de bir polemik oluşturabilirdik. Polemik oluşturarak bir sonuç alınıyorsa biz de polemik oluşturabilirdik ama yapmayacağız. Beşiktaş Kulübü böyle şeyleri yapmaz. O yüzden hepsinden büyüktür, tek büyüktür Beşiktaş. Diğer hususların tamamını özgür, yansız düşünen insanların çok iyi değerlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Niye Ali Şansalan'ın ismi gündeme getirildi de sonra Halil Umut Meler ortaya çıktı?"

Önce algoritma Ali Şansalan'ın maça atanıp daha sonra manuel olarak Halil Umut Meler ile değiştirildiği yönündeki bilgiyi nereden aldıklarının sorulması üzerine Engin Baltacı, "Siz yazdınız, gazetelerde söylediniz. Rakip takımın yöneticisi söyledi. Biz de onun anlatımı üzerine anladık ki bir oyun döndürülüyor, o yüzden açıklama yaptık. Maçta hakem hatası var mı, yok mu bilmiyorum. Ama arkadaşlar diyor ki yardımcı hakem penaltı verdi. Pozisyon yorumlarına girmeyelim. Benim üzerinde durduğum şu; maça Ali Şansalan atanmış, sonra algoritmayla Halil Umut Meler mi çıkmış? Halil Umut Meler hatırlarsanız bir maçımıza da manuel olarak çıkmıştı. Niye Halil Umut Meler? Niye Ali Şansalan'ın ismi gündeme getirildi de sonra Halil Umut Meler ortaya çıktı? Bunun takdirinin yapılması lazım. Bu her takım için geçerli. Bizim bir maçtan önce çıkıp hakem atamasıyla ilgili polemik yaptığımızı gördünüz mü? Bizden önce birileri polemik yapıyorsa cevap vermek zorundayız. Hepimiz emek veriyoruz ondan sonra tribünlerden kötü tezahürat olunca ki bize de oluyor, sosyal medyada bize ne küfürler edildiğini sizler biliyorsunuz. İsterim, dilerim federasyon da bir takip etsin, görsün. Federasyonun bu algoritması, yapay zekası, manuel atamaları yüzünden biz neler işitiyoruz, onlar da görsün. Ama tribünleri kim tutabiliyor, tutabilseydik kendimiz için tutardık. Bize istifa diye bağırmıyor mu tribünler? Beşiktaş taraftarı kimsenin güdümüyle hareket etmez. Beşiktaş taraftarını kimse bağırttıramaz. Beşiktaş taraftarı gördüğünü bağırır. Yönlendirme var mıdır, yok mudur, o bizim konumuz. Ben spesifik bir şey söylüyorum; Ali Şansalan'ın adı niye tartışıldı? Maçtan önce biz Ali Şansalan atanacaktı diye bir şey bilmiyorduk. Bir derbi maçından önce niye gündeme getirildi? Lale Orta'nın verdiğini söylendiği kayıtlardan çok önceydi elimizde her türlü belge var denildiği. O belgelerin hiçbirini görmedik. Sonra yok MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe Kulübü'ne kayıt göndermiş. Bizim dışımızda ama nedense hemen Beşiktaş devreye giriyor. Niye çünkü Beşiktaş'ın hafta sonu maçı var. Bu işleri iyi takip eden, ciddi, yansız kamuoyuna bırakıyorum" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL