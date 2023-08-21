Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'dan sert açıklamalar

İSTANBUL, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sayılmayan golleriyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Engin Baltacı'nın basın mensuplarına yaptığı açıklamalar şöyle;

"Sahamızda sezonun ilk lig maçını oynadık. İyi oynadık veya kötü oynadık. Sonuç için taraftarlarımızdan tüm kalbimizle özür dileriz. Maçın sonucu bizim iç konumuzdur. Bu sonuç umutsuzluğa neden olmaz, şampiyonluğa olan inancımızı zedelemez.

Geçen sezondan beri aynı şeyleri anlatıyoruz. Kalbi, vicdanı olanlar bu akşamı düşünsünler. Futbolu yönetme iddiasında olanlar, tribünlerde çirkin tezahürat olmasın, herkese aynı mesafedeyiz diyenler bu akşam meydana gelen faciaya baksınlar. Biri çıkıp bu yaşadıklarımızın aksini göstersin ya da özür dilesin. Golümüz temiz ve rakibin penaltısı doğru değilse özür dilesinler. Ben de o zaman bu sert konuşmam için özür dilerim.

Bir kulüp başkanı galip geldiği maçtan sonra hakemlere sallıyor, bugün bizim golümüz yeniyor. Fırıldakların döndüğünün farkındayız. Şu anda hakemlerin minareye kılıf aradığını biliyoruz. Biz bu maçı kazanacak skoru yakalamıştık. Bizim attığımız golün gol olmadığını söyleyen birisi var mıdır? Beşiktaş'la kavga etmeye devam mı edecekler? Sezon öncesi nezaket davranışları olmuştu, Camia olarak umutlanmıştık. Yönetici arkadaşlarımın da en az benim kadar canları yanıyor. Kötü tezahüratı böyle mi önleyeceğiz? Önümüzdeki ilk maçta taraftarlar; hakemlere, MHK'ye ve TFF'ye tepki verirse sorumlusu taraftar mı, biz mi yoksa MHK ve tetikçi hakemleri mi olacak?

Türkiye hukuk devletidir. Federasyon başkanı gelir gider, MHK gider gelir. Beşiktaş Camiasına bu kadar önyargılı olunmasını kim açıklayabilir? Yarın taraftarlar federasyonun kapısına dayansalar ben onları durdurabilir miyim? Şimdi beni sportmenliğe aykırı açıklamalardan sevk edecekler. Bize akılsız dendiğinde hakaret edilmiş olmuyor mu? Hakemi de MHK'yı da federasyonu da gol çizgisinden içeri geçirip şampiyon olacağız, hiç kuşkumuz yok.

VAR kayıtları açıklansın. VAR çizgisi çekebildiler mi? Pozisyon bitmeden yan hakemin bayrağını gördünüz mü ? Korner atıldığı an hakemin bayrağı havadaydı. Dördüncü hakem yedek kulübemize topun dışarıdan geldiğini söyledi. Haber alıyoruz ki pozisyonun faul olduğu yönünde rapor düzenlemeye çalışıyorlarmış. VAR konuşmalarını açıklasınlar.

Riva'ya gidip ne yapacağız? Medya aracılığıyla şeffaflığa davet etmek yeterli değil mi? Bizim o tarz bir yöntemimiz yok. Düşüncelerimizi direkt insanların yüzlerini söylüyoruz. Elimizde şu var, böyle yaparız diyenlerden değiliz. Biz gördüğümüzü hemen söylüyoruz, o nedenle kötü oluyoruz. Yanlışlarını düzelteceklerine bizi düzeltmeye çalışıyorlar. Attığımız golün geçersiz olduğunu kanıtlasınlar özür dileyeceğim.

İzlediğimiz hiçbir görüntüde top çizginin dışına çıkmıyor. VAR çizgisini neden çekmediler? Penaltı pozisyonunda rakibin ayağına takacağı belliydi. Bu penaltıyı her takıma çalabilir misiniz? Düşman olduğunuz takıma çalarsınız.

Rakip takım teknik direktörünün bir yönetime ayar vermeye çalışması haddine değildir, herkes haddini bilecek."