Beşiktaş, Igor Tudor'un İstanbul'a gelmediğini açıkladı

Beşiktaş, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un İstanbul'a gelerek görüşmek için geldiği haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu haberlere itibar edilmemesi rica edildi.

Beşiktaş, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un, İstanbul'a siyah-beyazlılarla görüşmek için geldiğiyle ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL