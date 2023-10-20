Beşiktaş, Igor Tudor'un İstanbul'a geldiği iddialarını yalanladı

Beşiktaş, teknik direktör Igor Tudor'un siyah-beyazlı ekip için İstanbul'a geldiği iddialarını yalanladı.

Türkiye'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan ve son olarak Marsilya'yı çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor, bugün İstanbul'a geldi. Sosyal medyada Hırvat teknik adamın Beşiktaş ile görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı ekip, bu iddiaların çıkmasından kısa bir süre sonra çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.