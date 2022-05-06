Beşiktaş Icrypex: 87-80
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SALON: EnkaHAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Ali Şakacı (xx), Can Mavisu (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Armand (xxxx) 40, Brown (x), Sinan (x), Thomas (xxx) 16, Aldridge (xxx) 13, Erol Can (xx) 9, Doğukan (x) 3, Nusret (x) 3, Hakan (x) 3BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan (xxx) 11, Lawson (xxx) 10, Ercan (xx),...
SALON: EnkaHAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Ali Şakacı (xx), Can Mavisu (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Armand (xxxx) 40, Brown (x), Sinan (x), Thomas (xxx) 16, Aldridge (xxx) 13, Erol Can (xx) 9, Doğukan (x) 3, Nusret (x) 3, Hakan (x) 3BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan (xxx) 11, Lawson (xxx) 10, Ercan (xx), 9, Yağız (xxx) 10, Egehan (xxx) 13, Mehmet Yağmur (xxx) 11, Tolga (x), Ata (x) 2, Yiğit (xxx) 14, Emir (x)1'İNCİ PERİYOT: 11-29İLK YARI: 40-423'ÜNCÜ PERİYOT: 63-65ING Basketbol Süper Ligi'nde aylarca düşme hattında kaldıktan sonra üst üste galibiyetlerle ligin son haftası öncesi kümede kalmayı garantileyen Aliağa Petkimspor, sezonu evinde Beşiktaş Icrypex'i 87-80 yenerek noktaladı.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda ligin iddiasız kalan iki takımını karşı karşıya getiren son hafta mücadelesinde ilk periyot 11-29, devre 40-42, üçüncü periyot da 63-65 deplasman ekibinin üstünlüğü ile noktalandı. Ligi son 8 maçta 6 galibiyet alıp 30 maçta toplam 9 galibiyetle noktalayan Aliağa temsilcisinde performansıyla takımın kümede kalmasına büyük katkı yapan ABD'li Sean Armand, son maçta 40 sayı, 7 asist, 3 ribaundla oynadı. Play-Off şansını geçen hafta kaçıran Beşiktaş ise ligi 30 maçta 15 galibiyetle noktaladı.- Aliağa
Demirören Haber Ajansı / Spor