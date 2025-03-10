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Beşiktaş, İç Sahada 6 Maç Sonra Kaybetti

Beşiktaş, İç Sahada 6 Maç Sonra Kaybetti
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu ve iç sahadaki kaybetmeme serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş, iç sahada 6 maç sonra kaybetti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlıların, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisi de sona erdi. Kartal, bu mücadeleye kadar ligde evinde oynadığı 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmemişti.

Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe'de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor'la da berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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