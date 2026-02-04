Haberler

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi

Güncelleme:
Beşiktaş, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'u İstanbul'a getirdi. Kulüp, transfer görüşmelerini sürdürüyor ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Hyeon-gyu Oh ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP bildirimi yapıldı

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü Genk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Güney Koreli oyuncu, 32 maçta 10 gol kaydetti.

