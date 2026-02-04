Haberler

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hyeon-Gyu Oh, İstanbul'a geldi

Güncelleme:
Beşiktaş, Güney Koreli futbolcu Hyeon-Gyu Oh ile prensip anlaşmasına vardı. 24 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçecek.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Güney Koreli futbolcu Hyeon-Gyu Oh, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Güney Koreli santrfor Hyeon-Gyu Oh ve kulübü Genk ile prensip anlaşmasına vardı.

24 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini noktalamak üzere İstanbul'a geldi. Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Güney Koreli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL

