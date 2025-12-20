Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, 20. haftanın açılış maçında Rize Belediyespor'u 46-25'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı 27-11 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Rize Belediyespor'u 46-25 yendi.
Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 27-11 önde kapattı.
İkinci yarıda üstün oyununa devam eden Beşiktaş, karşılaşmayı 46-25 kazandı.