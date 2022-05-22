Beşiktaş Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı - Haberler

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Beşiktaş Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Beşiktaş Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu zirvede tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu zirvede tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı.

Ligin son haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda siyah-beyazlıların Nilüfer Belediyespor'u 38-33 yendiği maçtan sonra kupa töreni yapıldı.

Şampiyonluğunu daha önce garantileyen Beşiktaşlı oyunculara kupayı, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi takdim etti.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi, Süleyman Seba, Beşiktaş, Spor, Haberler

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