Beşiktaş Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı - Haberler

Beşiktaş Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu zirvede tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu zirvede tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı.
Ligin son haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda siyah-beyazlıların Nilüfer Belediyespor'u 38-33 yendiği maçtan sonra kupa töreni yapıldı.
Şampiyonluğunu daha önce garantileyen Beşiktaşlı oyunculara kupayı, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi takdim etti.
AA / Erkan Tiryaki - Spor