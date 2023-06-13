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Beşiktaş Hentbol Takımı'na İspanyol teknik adam

Beşiktaş Hentbol Takımı'na İspanyol teknik adam

Spor Haberleri

Beşiktaş Hentbol Takımı, başantrenörlük görevine İspanyol teknik adam Oliver Roy Camino'yu getirdi. Camino, daha önce Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek'te önemli başarılar yaşadı.

Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol teknik adam Oliver Roy Camino getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve iki kez EHF Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tecrübeli teknik adamın kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz. Oliver Roy Camino'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Oliver Roy Camino, daha önce görev aldığı Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek'te önemli başarılar yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

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