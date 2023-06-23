Beşiktaş Hentbol Takımı İspanyol oyuncuyla anlaştı

Beşiktaş Hentbol Takımı, İspanyol orta oyun kurucu Francisco Javier Castro Pena'yla anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Barcelona, Rebi Balonmano Cuenca, Unicaja Banco Sinfin ve Helvetia Anaitasuna kulüplerinde forma giyen 1,86 boyunda 26 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki sezon Beşiktaş formasıyla mücadele edeceği belirtildi.