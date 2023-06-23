Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Hentbol Takımı İspanyol oyuncuyla anlaştı

Beşiktaş Hentbol Takımı İspanyol oyuncuyla anlaştı

Spor Haberleri

Beşiktaş Hentbol Takımı, İspanyol orta oyun kurucu Francisco Javier Castro Pena'yla anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Barcelona, Rebi Balonmano Cuenca, Unicaja Banco Sinfin ve Helvetia Anaitasuna kulüplerinde forma giyen 1,86 boyunda 26 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki sezon Beşiktaş formasıyla mücadele edeceği belirtildi.

Beşiktaş Hentbol Takımı, İspanyol orta oyun kurucu Francisco Javier Castro Pena'yla anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Barcelona, Rebi Balonmano Cuenca, Unicaja Banco Sinfin ve Helvetia Anaitasuna kulüplerinde forma giyen 1,86 boyunda 26 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki sezon Beşiktaş formasıyla mücadele edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Javier Castro Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title