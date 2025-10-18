Beşiktaş Hentbol Takımı Avrupa Kupası'nda Tur Atladi
Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında GRK Tikves'i 23-21 yenerek bir üst tura yükseldi. İlk yarıyı geride kapatmasına rağmen sonuca gitmeyi başaran siyah-beyazlı ekip, ilk maçı da kazanmıştı.
Hentbol EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Beşiktaş, deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi GRK Tikves'i 23-21 yenerek tur atladı.
Siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 10-8 geride tamamlamasına rağmen karşılaşmadan 23-21 galip ayrıldı ve kupada 3. tura yükseldi.
Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı turun ilk müsabakasını da 31-20 kazanmıştı.
