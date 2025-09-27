Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u Mağlup Etti
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, İstanbul Gençlikspor'u 38-27 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini elde etti.
Siyah-beyazlı takım, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-13 önde tamamladı.
İkinci devrede farkı açan Beşiktaş, karşılaşmadan 38-27 galip ayrıldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 6. galibiyetini aldı. İstanbul Gençlikspor ise 3. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor