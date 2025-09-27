Haberler

Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u Mağlup Etti

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, İstanbul Gençlikspor'u 38-27 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini elde etti.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 38-27 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-13 önde tamamladı.

İkinci devrede farkı açan Beşiktaş, karşılaşmadan 38-27 galip ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 6. galibiyetini aldı. İstanbul Gençlikspor ise 3. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
