Beşiktaş, Hentbol Süper Kupa Finaline Yükseldi
Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Kupa yarı finalinde Spor Toto'yu 35-34 yenerek finale kaldı. Maçın ilk yarısını 18-14 önde tamamlayan Beşiktaş, normal süresi 30-30 sona eren mücadelede 7 metre atışları ile galip geldi.
Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, Beşiktaş 18-14 önde tamamlandı.
Normal süresi 30-30 biten mücadelenin galibi, 7 metre atışları sonucu belli oldu. Rakibine 5-4 üstünlük kuran siyah-beyazlılar finale çıktı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor