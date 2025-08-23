Beşiktaş, Hentbol Süper Kupa Finaline Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Kupa yarı finalinde Spor Toto'yu 35-34 yenerek finale kaldı. Maçın ilk yarısını 18-14 önde tamamlayan Beşiktaş, normal süresi 30-30 sona eren mücadelede 7 metre atışları ile galip geldi.

Hentbol Erkekler Süper Kupa yarı finalinde Beşiktaş, Spor Toto'yu 35-34 mağlup ederek finale yükseldi.

Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, Beşiktaş 18-14 önde tamamlandı.

Normal süresi 30-30 biten mücadelenin galibi, 7 metre atışları sonucu belli oldu. Rakibine 5-4 üstünlük kuran siyah-beyazlılar finale çıktı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı

Milyonların merakla beklediği toplantıdan sonuç çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.