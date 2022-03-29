Beşiktaş HDI Sigorta, Glory Johnson ile yollarını ayırdı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Glory Johnson ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın kadrosuna 2021 yılının kasım ayında dahil olan Glory Johnson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Glory Johnson'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.