Beşiktaş HDI Sigorta, Glory Johnson ile yollarını ayırdı
AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Glory Johnson ile yollarını ayırdı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Glory Johnson ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın kadrosuna 2021 yılının kasım ayında dahil olan Glory Johnson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Glory Johnson'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.
AA / Ercan Doğan - Spor