Beşiktaş HDI Sigorta, Glory Johnson ile yollarını ayırdı - Haberler

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Beşiktaş HDI Sigorta, Glory Johnson ile yollarını ayırdı

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş HDI Sigorta, Glory Johnson ile yollarını ayırdı

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Glory Johnson ile yollarını ayırdı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Glory Johnson ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın kadrosuna 2021 yılının kasım ayında dahil olan Glory Johnson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Glory Johnson'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Kasım, Spor, Haberler

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