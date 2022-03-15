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Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, minyatür kale maçın ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.Siyah-beyazlılar,  Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 17 Mart Perşembe günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.


Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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