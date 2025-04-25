Beşiktaş, Hatayspor Maçında Kadro Değişiklikleriyle Sahaya Çıkıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Göztepe maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak Atakaş Hatayspor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Hatayspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta dış sahada oynadıkları ve 1-1 beraberlikle sona eren Göztepe mücadelesinin 11'inden 2 değişiklik yaparak Hatayspor müsabakasına çıktı.

Norveçli çalıştırıcı, sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yerine Emrecan Terzi'ye görev verirken, Oxlade-Chamberlain'in yerine ise Ciro Immobile'yi sahaya sürdü.

Beşiktaş'ın, Hatayspor maçı 11'i şu şekilde:

"Mert Günok - Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan Terzi - Hadziahmetovic, Gedson, Rafa Silva, Rashica - Immobile."

Emrecan Terzi bu sezon ilk kez

Siyah-beyazlıların genç sol beki Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi. Bu sezonun devre arasında sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Emrecan, son olarak geçtiğimiz sezonun 38. haftasında 26 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda 2-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında top koşturmuştu.

Chamberlain ligde 11 maç sonra yedek başlıyor

Kartal'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'de uzun süre sonra bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Özellikle Solskjaer göreve geldikten sonra daha fazla görev almaya başlayan Chamberlain, ligin 21. haftasında 11'de başladığı Antalyaspor mücadelesinin ardından aralıksız 11 maçta ilk 11 oynadı. - İSTANBUL